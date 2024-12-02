TCMB Başkanı Karahan iş insanlarına hangi çağrıda bulundu? Faiz indirimi aralıkta olacak mı?

HABER MERKEZİ/İSTANBUL

Nasıl Bir Ekonomi TV’de Ekonomi Masası yayınında Berfin Çipa’ya değerlendirmelerde bulunan Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, geçen hafta yapılan İstanbul Sanayi Odası (İSO) meclis toplantısında konuk olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın açıklamalarını aktardı.

Güldağ, basına kapalı kısımda iş insanlarıyla yapılan görüşmelere yönelik önemli kulis bilgileri aktardı.

Faiz indirimi

İş dünyası temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Fatih Karahan’ın faiz indirimine yönelik aralık ayı için piyasaların öngördüğünün aksine bir sinyal vermediği belirtilirken, Karahan’ın iş dünyasına önemli bir çağrıda bulunduğu da aktarıldı.

Güldağ, “12 sanayiciyle konuştuysak 8’i indirim sinyali alamadım içeride” dediğini aktarırken, iş insanlarının açık bir şekilde de faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağını sorduğunu ancak cevap alamadıklarını da aktardı.

Kiraların enflasyona etkisi

İSO toplantısına katılan iş dünyasına yönelik Karahan’ın “kira” etkisini özellikle vurguladığı izlenimleri aktarılırken, kiraların enflasyona katkısının yanında “Hizmetler sektörünün tamamında kiraların enflasyonla mücadelede ciddi bir sıkıntı ve katılık yarattığını” söylediği belirtildi.

İş dünyasına asgari ücret çağrısı

Karahan’ın sanayicilere yönelik çağrı ya da önerileri de şu şekilde aktarıldı:

“Asgari ücret meselesinde istediklerinizi net olarak söyleyin. Sonra sıkıntılar çıkmasın, kendinizi doğru ifade edin.”

Hakan Güldağ, Karahan'ın konuşmalarına ilişkin kulis bilgileri Ekonomi Masası'nda şöyle aktardı: