TCMB Başkanı Karahan: İstanbul Ekonomi Forumu her yıl düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Ekonomi Forumu'nu yıllık bir etkinlik haline getireceklerini belirterek, "Bir sonrakinin hazırlıkları hemen bundan sonra başlıyor. Umarım her yıl iple çekeceğiniz, meslektaşlarınızla yeniden bir araya gelebileceğiniz, yenileriyle tanışabileceğiniz ve bu diyalogları sürdürebileceğiniz bir buluşma olur." dedi.

TCMB tarafından İstanbul Finans Merkezi'nde (İFM) düzenlenen ve aralarında ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey'nin de olduğu dünyanın dört bir yanından merkez bankası başkanları ile üst düzey politika yapıcıları bir araya getiren İstanbul Ekonomi Forumu sona erdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açılış konuşmasını gerçekleştirdiği forumda, küresel ekonomik görünüm, enflasyon dinamikleri, para politikalarındaki ayrışma, finansal istikrar ve küresel ekonominin karşı karşıya olduğu riskler ele alındı.

Forum kapsamında gerçekleştirilen panellerde, merkez bankalarının artan ekonomik belirsizlikler karşısındaki rolü, finansal piyasalardaki gelişmelerin para politikalarına etkileri ve yapay zekanın makroekonomi ile merkez bankacılığı alanında sunduğu fırsatlar ve oluşturduğu riskler değerlendirildi.

İç ve dış talebe dayalı büyüme stratejileri arasındaki denge, küresel ticaretteki belirsizliklerin ekonomik istikrara yansımaları ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesine yönelik politika seçenekleri ele alınırken, finansal istikrarın korunması konusunda ülkelerin uygulamaları ve deneyimleri de paylaşıldı.

- "İstanbul Ekonomi Forumu'nu yıllık bir etkinlik haline getireceğiz"

TCMB Başkanı Karahan, forumun kapanışında yaptığı konuşmasında, forumda farklı bakış açılarına, farklı deneyimlere sahip insanları bir araya getirerek, onlara açık bir tartışma ve açık bir sohbet alanı sağlamak istediklerini ifade etti.

Konuşmacılara ve moderatörlere zaman ayırıp geldikleri, düşüncelerini paylaştıkları ve tartışmalara cömertçe katkıda bulundukları için teşekkür eden Karahan, "Bu iki gün boyunca para politikasından küresel görünüme, yapay zekadan ticarete ve finansal istikrara kadar pek çok konuyu kapsamlı bir şekilde ele aldık. Bunlar kendi işlerimizde de her birimizin karşılaştığı meseleler. Deneyimleri karşılaştırma ve başkalarının aynı konular hakkında nasıl düşündüğünü dinleme fırsatı bulmak çok değerliydi." ifadesini kullandı.

Karahan, forumun düzenlenmesinden dolayı şahsına teşekkür etme nezaketinde bulunulduğunu dile getirerek, şunları aktardı:

"Her şeyin kusursuz ilerlemesini sağlayan destek personelimize çok özel bir teşekkür borçluyuz. İstanbul Ekonomi Forumu'nu yıllık bir etkinlik haline getireceğiz ve bir sonrakinin hazırlıkları hemen bundan sonra başlıyor. Umarım her yıl iple çekeceğiniz, meslektaşlarınızla yeniden bir araya gelebileceğiniz, yenileriyle tanışabileceğiniz ve bu diyalogları sürdürebileceğiniz bir buluşma olur."