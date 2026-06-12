TCMB Başkanı Karahan: Jeopolitik riskler arttı, sıkı duruş devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 69. Genel Kurulu toplantısında konuştu.

Karahan, konuşmasında bankacılık sektöründeki gelişmelere dikkat çekerken, TCMB’nin dün açıklanan faiz kararının ardından “sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz” açıklamasını da yaptı.

Karahan’ın konuşmasında öne çıkan ifadeler şu şekilde oldu:

Bankalar dezenflasyonun en önemli aktörü.

Enerji baskısı enflasyon üzerinde hissediliyor. Sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla devam ettiriyoruz. 2025 son çeyrekten itibaren artan krediler konusunda bir dizi adım attık.

Enflasyon ana eğiliminde nisan ayında bir miktar artış oldu. Eşelmobil ile enflasyona etkiyi bir miktar sınırladık. İç talepteki dengelenmenin önümüzdeki dönemde dezenflasyona destek vermesini bekliyoruz.

Son yıllarda enflasyonun artması, bankacılık sektörü gelirlerinin milli gelire oranı gerilemeye başladı.

Jeopolitik risklerin arttığı bu dönemde fiyat istikrarına bağlı kalmamız ve bu yönde kararlı şekilde ilerlememiz gerekiyor. Makroihtiyati tedbirleri, sıkı para politikasına destek olarak kullanıyoruz.

Bankacılık sektörünün sağlıklı büyümesi için düşük ve istikrarlı enflasyon önemli. TL mevduat payını artıran düzenlemeleri koşullara göre revize ederek uyguluyoruz.

Enerji fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle enflasyonda nisan ayında bir artış gerçekleşti. 2025 yılının 2. yarısından itibaren belirgin şekilde hızlanan kredi büyümesinin alınan tedbirlerle yavaşladığı görülüyor.

Yurt dışı finansman tarafında olumlu görünüm devam ediyor.

Son yıllarda yaşanan şoklar fiyat istikrarının sağlanmasında makroihtiyati araçların tamamlayıcı rolü olduğunu gösterdi.