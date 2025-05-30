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TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans sektöründe ürün çeşitliliğine ihtiyaç var

TCMB Başkanı Karahan, 2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde yaptığı değerlendirmede, "Katılım finans sektöründe derinliğe ve ürün çeşitliliğine ihtiyaç var" dedi.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan: Katılım finans sektöründe ürün çeşitliliğine ihtiyaç var
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi" programında konuştu.

Türkiye'de katılım finans sektörünün hızlı bir büyüme gösterdiğini söyleyen Karahan, "Katılım finans sektörü sadece Türkiye'de değil dünyada da hızlı büyüyor" dedi. Başkan Karahan, "Katılım finans sektöründe derinliğe ve ürün çeşitliliğine ihtiyaç var" şeklinde değerlendirdi.

TCMB Başkanı Karahan, hem likidite araçlarının hem de makro ihtiyati çerçevelerin dönem dönem güncellendiğinin de altını çizdi.

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