TCMB Başkanı Karahan: Katılım finansmanı 2010’lara göre iki katına yaklaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 3. Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde ekonomiye yönelik değerlendirmede bulundu. Karahan, fiyat istikrarının sağlanabilmesi için finansal dünyaya duyulan güvenin ve piyasaların etkin işleyişinin gerekli olduğunu söyledi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası’nın enflasyon hedefinin yüzde 5 civarında olduğunu belirtti. Karahan, 2014-2019 döneminin sıkı para politikası süreci olduğunu ve bu süreçte yatırımlarda yavaşlama görüldüğünü ifade etti. Enflasyonun öngörülebilir bir ekonomik ortam sağladığını da sözlerine ekledi.

Karahan ayrıca, para politikalarını makroihtiyati tedbirlerle desteklediklerini ifade etti.

"Katılım finans istikrarlı büyüyor"

Katılım finansmanının kapsayıcılığının artırılmasının önem taşıdığını vurgulayan Karahan, katılım finansmanının toplam finansal sistem içindeki payının 2010'lu yıllarda yüzde 4,5 seviyesindeyken bugün yüzde 9'a ulaştığını kaydetti. Karahan, katılım finansmanının istikrarlı büyümesini sürdürdüğünü ve katılım bankalarında kredi büyümesinin daha yüksek seyrettiğini söyledi.