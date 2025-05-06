TCMB Başkanı Karahan: Para politikasında sıkı duruş devam edecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hazirandan bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti, mal enflasyonu düşüyor. Dezenflasyon süreci devam ediyor. Talepte oluşan dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı verdi.

Dezenflasyonun devamını sağlayacağız

Yaşanan hareketlilik karşısında proaktif biçimde gerekli tedbirleri aldık. Dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Son dönem yerel ve uluslararası gelişmelerin, özellikle yurt dışı kaynaklı döviz talebinde artışa sebep olduğu görülüyor.

Finansal oynaklıkların TL üzerindeki etkisi sınırlı

Gelişmekte olan ülkelerden ticaret belirsizliği sonucu portföy çıkışı görüldü. Son dönemde görülen finansal oynaklıkların sistemdeki toplam TL payı üzerinde etkisi sınırlı oldu.

Para politikasında sıkı duruş devam edecek

Finansal koşullardaki sıkılık devam ediyor. Para politikasında sıkı ve kararlı duruşu devam ettirmek gerekli.

Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk

Emtia fiyatlarındaki düşüşün dezenflasyonu desteklemesi bekleniyor. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor

Tüm politika araçlarını piyasa kuralları içinde proaktif ve kararlı şekilde kullanmaya devam edeceğiz.

Belirsizliklerin geçmiş döneme göre daha yüksek olduğunu da göz önünde bulundurarak ihtiyatlı ve sıkı bir para politikası duruşu sergiliyoruz.

Enflasyon kalıcı düşene kadar sıkı para politikası sürecek

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle, nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.

Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşumuz devam edecek.