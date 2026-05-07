TCMB Başkanı Karahan: Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Anadolu Ajansı tarafından İstanbul Finans Merkezi’nde (İFM) düzenlenen Katılım Finans Zirvesi kapsamında ekonomiye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Karahan, TCMB’nin temel önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğunu vurgulayarak, nisan ayı enflasyon verilerinde savaşın etkilerinin net biçimde görüldüğünü söyledi.

Enerji fiyatlarındaki yükseliş

Enerji fiyatlarındaki yükselişin hem enflasyon hem de cari denge üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Karahan, dezenflasyonda önemli yol alındığını ancak enflasyonun hala yüksek seyrettiğini söylerken, “Enflasyonda orta vadeli görünümün bozulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

Karahan, "Enerji kaynaklı etkilerin kısa vadede devam edeceğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde para politikası kararlarını alırken bu unsurları dikkatle değerlendireceğiz. Savaş dezenflasyon sürecini etkilese de kararlılığımızı değiştirmiyor" derken, para politikasında sıkı ve ihtiyatlı duruşun süreceği mesajını verdi.

Karahan, "Para politikasındaki sıkı duruş sayesinde hizmet grubunda daha ılımlı seyir görüyoruz. Cari işlemler dengesinde de belirgin iyileşme sağlandı. Enerji maliyetlerindeki yükseliş dış ticaret dengesi ve cari açıkta doğrudan etkili oluyor. Son dönemde jeopolitik gelişmelere bağlı olarak hızla yükselen enerji fiyatları cari denge üzerinde yukarı yönlü baskıları artırdı. Aynı dönemde gerileyen altın ithalatı ise cari dengeye pozitif katkı verdi. Cari dengede yukarı yönlü riskler belirginleşse de 2026'da cari açığın milli gelire oranının tarihsel ortalamasının altında kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Makroihtiyati araçlar

Karahan ayrıca, ters swap işlemlerini ihtiyaç halinde kullanılabilecek bir araç olarak koruduklarını ifade ederken, "Makroihtiyati araçların giderek daha yaygın kullanıldığı bir dönemdeyiz" dedi.

Katılım finans sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Karahan, sektörün büyümesini sürdürdüğünü ve belirterek "Katılım finans sektörü kapsayıcılığa ve sistemin derinleşmesine katkı sunuyor" dedi.