TCMB Başkanı Karahan: Dezenflasyon sürecinden bankalar da faydalanacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Arap Bankacılık Zirvesi'nde konuştu. Manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme beklediklerini söyleyen Karahan, "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" dedi.

TCMB Başkanı Karahan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Enflasyonun mayıs ayında yüzde 75 ile zirveye ulaşmasını ve manşet enflasyonda haziran ayı itibarıyla ciddi bir gerileme bekliyoruz. Aylık bazda enflasyon trendinin aşağı doğru gelmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde sıkı para politikasını devam ettireceğiz. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz.

Dezenflasyon sürecinden bankalar da faydalanacak

Bankacılık sektörü dezenflasyon sürecinden fayda sağlayan sektörler arasında yer alacak. Normalleşme gerçekleştikçe bankaların bilançolarını yönetmelerinde daha fazla yük üstlenmeleri gerekecek. Bankacılık sisteminde TL mevduatının payı 2023 yılı Ağustos ayındaki yüzde 31 seviyesinden yüzde 45 seviyesine kadar yükseldi.

Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü karlılığını devam ettiriyor. Sektörün büyümesi için uygun bir ortam var. Para politikası yaklaşımımız bankacılık sektörünü desteklemeye devam edecek.

Katılım bankacılığında büyümenin olumlu etkilerini görüyoruz

Katılım bankacılığının büyümesi için daha fazla alan var. Katılım bankacılığında büyümenin Türkiye ekonomisi üzerinde olumlu etkilerini görüyoruz.

Yaptığımız düzenlemeler, fazla TL likiditesinin sterilize edilmesine, TL mevduata geçişin desteklenmesine ve aşırı kredi büyümesinin önlenmesine imkan sağlayacak.