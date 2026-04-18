TCMB Başkanı Karahan, TBMM’de sunum yapacak
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 5 Mayıs’ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sunum yapacak. Toplantıda enflasyon görünümü, faiz politikası ve küresel gelişmeler ele alınacak.
Plan ve Bütçe Komisyonu 5 Mayıs'ta Mehmet Muş başkanlığında toplanacak. Komisyonda, TCMB Başkanı Karahan'ın da milletvekillerine sunum yapması bekleniyor.
Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor