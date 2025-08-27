TCMB Başkanı Karahan: Temmuzdaki artış geçici, dezenflasyon süreci kesintisiz sürüyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm" başlıklı toplantılar serisi kapsamında Ankara Sanayi Odası'nda (ASO) önemli bir sunum gerçekleştirdi. Toplantıda, enflasyonla mücadele politikaları, mevcut ekonomik görünüm ve sanayi sektörünün beklentileri masaya yatırıldı.

Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile dezenflasyon sürecini destekleyecek. Maliye politikasının eşgüdümü bu sürece katkı sağlayacak.

Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak öngörülen dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecek. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecektir.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda tüm para politikası araçları etkili şekilde kullanılacak. Fiyat istikrarı, yatırım ve üretim ortamını iyileştirmektedir."

"Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükselmiştir"

"Finansal piyasalardaki oynaklıklara karşın dezenflasyon süreci kesintisiz devam etmektedir. Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Temmuz ayında aylık enflasyon geçici olarak yükselmiştir. Talepteki dengelenme enflasyondaki düşüşe katkı vermektedir.

"Uzun vadeli kredilerin payı sıkılaşma döneminde artmıştır"

Kredi faizleri, enflasyon ve enflasyon beklentilerinden etkilenmektedir. Faiz indirimleri ancak enflasyon kontrol altındayken etkili olabilir. Enflasyon beklentileri iyileştikçe kredi ve tahvil faizleri gerilemektedir. Uzun vadeli kredilerin payı sıkılaşma döneminde artmıştır. Cari açıktaki düşüş dış finansman ihtiyacını azaltmaktadır. KKM’de azalış devam ederken, TL talebi güçlü seyretmektedir. Sıkı para politikası duruşumuz rezervlere olumlu yansımıştır. Cari açık son iki yılda 36 milyar dolar azalırken, Türk lirasına olan talep artmaya devam ediyor. Brüt uluslararası rezervler 176 milyar dolara, swap hariç net rezervler ise 54,2 milyar dolara ulaşmıştır."