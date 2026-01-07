TCMB Başkanı Karahan: Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri gerileme eğiliminde

TCMB Başkanı Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” toplantıları kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi'nde bir sunum yaptı.



TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamasında "Reel sektörle güçlü bir iletişimimiz bulunuyor. İhracatın temel belirleyicisi dış taleptir. Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri gerileme eğiliminde." dedi.

Karahan "Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir. Özel okul ücretlerindeki düzenleme eğitimde dezenflasyona katkı verecek. Göstergeler ana eğilimde yavaşlamaya işaret ediyor." diye konuştu.

Karahan'ın açıklamalarından satır başladı:

Başkan Karahan, Merkez Bankası rezervlerinde 120 milyar dolar artış sağlandığını, 143 milyar dolara kadar ulaşan KKM bakiyesinin ise sıfıra yaklaştığını anlattı.

'Sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz'

Karahan, enflasyonla ilgili değerlendirmesinde "Fiyat istikrarının sağlanması amacı doğrultusunda aldığımız mesafeyi önemsiyoruz. Hem kısa dönem göstergeler hem orta vadeli görünüm, dezenflasyonun sürdüğünü ve süreceğini gösteriyor. Beklentileri kalıcı olarak çıpalamak için sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Ekonomideki büyüme devam ederken sektörel dönüşümün de görüldüğünü belirten Karahan, fiyat istikrarının kalıcı ve genele yayılan refah artışı sağlayacağını söyledi.

'Enflasyonda önemli bir düşüş kaydedilmiştir'

Talepte dengelenmenin, fiyatlama davranışlarında normalleşmenin ve beklentilerdeki iyileşmenin enflasyonda düşüş etkisi yarattığını kaydeden Merkez Bankası Başkanı, "Enflasyonda önemli bir düşüş kaydedilmiştir. Enflasyonda Mayıs 2024’ten bu yana genele yayılan bir gerileme görülmüştür. Kira ve eğitim kalemleri hizmet enflasyonunu yukarı çekmektedir. Kira enflasyonundaki gerilemenin devam etmesi beklenmektedir. Özel okul ücretlerindeki düzenleme eğitimde dezenflasyona katkı verecektir. Göstergeler ana eğilimde yavaşlamaya işaret etmektedir" diye konuştu.

'Tüketici ve firmalarda enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girmiştir'

Fatih Karahan, "Tüketici ve firmaların enflasyon beklentileri de gerileme eğilimine girmiştir" dedi.

Dış talep, göreli fiyatlar ve sektörel dinamiklerin ihracatı etkileyen faktörler olduğunu belirten Karahan, "İhracat artarken ithalat azalmıştır. İhracatın temel belirleyicisi dış talep gelişmeleridir. Dış talep büyümesi 1 yüzde puan artarsa ihracatımız %2,3 artıyor. Reel kur %1 düşerse, ihracatımız %0,2 artıyor. Avrupa Birliği talebindeki toparlanma ihracatımıza olumlu yansımaktadır" ifadelerini kullandı.

Küresel ticaretin kademeli olarak toparlanmasına rağmen zayıf seyrettiğini söyleyen Karahan, maliyetlerin euro cinsinden gerilediğini vurguladı.

Türkiye'nin Avrupa'da pazar payının arttığını, küresel ihracattaki pazar payının da korunduğunu belirten Karahan, fiyat istikrarının yatırım ve üretim ortamını iyileştirdiğini söyledi.