TCMB Başkanı Karahan, yarın 21.00'de ekonomik görünüme ilişkin konuşacak
TCMB Başkanı Karahan, yarın katılacağı canlı yayında “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu değerlendirme yapacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yarın katılacağı canlı yayında “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konulu değerlendirme yapacak.
TCMB açıklaması şöyle:
Başkanımız Dr. Fatih Karahan, “Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm” konusunda bir canlı yayın programı gerçekleştirecektir.
Canlı Yayın Programı
Tarih: 26 Kasım 2025 Çarşamba
Saat: 21.00
