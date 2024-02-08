TCMB Başkanı Karahan'dan elektrik ve doğal gaz için zam sinyali

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yeni Başkanı Fatih Karahan, "Enflasyon Raporu 2024-I" sunumunu gerçekleştirdi. Enflasyon beklentilerinin korunduğunu söyleyen Karahan, soru-cevap bölümünde, seçim sonrası yapılması beklenen zamların enflasyona etkisine ilişkin gelen soruyu da yanıtladı.

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon tahminlerini yaparken birçok kalemde yaşanabilecek zamlar için projeksiyonda bulunduklarını söyledi.

Burada öne çıkan faktörün enerji fiyatları olacağını bildiren Karahan, şu ifadeleri kullandı:

"Elektrik ve doğal gazda düzenleme yapılması bekleniyor. Bu çerçevede biz, patikamızı oluştururken OVP'yi kullandık. OVP, bu sene oldukça bağlayıcı bir program. Hükümetin her kanalında sahiplenilen bir program. Orada yapılan belli varsayımlar var. Biz, onların gerçekleşeceğini düşünüyoruz ve tahminlerimizi yaparken de bu fiyatlarda bir miktar güncelleme olacağını öngördük ve bunları tahminlerimize yansıttık."