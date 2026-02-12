TCMB Başkanı Karahan'dan faiz mesajı: Adımları büyütmek için eşik yüksek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın ilk Enflasyon Raporu sunumunda 2026 için ara hedefin yüzde 16 olarak korunduğunu, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının yüzde 13–19'dan yüzde 15-21 seviyesine çıkarıldığını açıkladı. Karahan, Enflasyon Raporu sunumunun soru-cevap bölümünde faiz indirimlerinin büyüklüğünü kısa vadede artırmak için gereken eşiğin şu aşamada görece yüksek olduğunu söyledi. Bu mesaj, 'TCMB mart ayı PPK toplantısında faizi pas geçer mi?' sorusunu akıllara getirdi.

TCMB Başkanı Karahan, ocak ayında enflasyonun üst banda yaklaştığını ve bunda gıda fiyatlarının etkili olduğunu belirtirken, bu etkinin şubat ayına da kısmen sarkacağını ifade etti.

Kira enflasyonunda ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu vurgulayan Karahan, yıl sonu itibarıyla kira enflasyonunun yüzde 30–36 aralığında gerçekleşmesinin beklendiğini kaydetti.

"Adımları büyütmek için eşik yüksek"

Enflasyon Raporu sunumunun tamamlanmasının ardından soru-cevap bölümüne geçilirken; Başkan Karahan'a, "PPK’nın mart ayında indirim döngüsüne ara verebileceğine yönelik beklentiler oluştu. Enflasyon hedefine ulaşmak adına martta duraklama düşünülüyor mu?" şeklinde yöneltilen sorudan önemli mesajlar çıktı.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, politika adımlarını enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla değerlendirdiklerini söyledi. Ocak ayında ana eğilimde bir artış öngördüklerini belirten Karahan, gıda kaynaklı yükselişin ocak ve şubat aylarıyla sınırlı kalacağını düşündüklerini ifade etti. Bu etkiler doğrultusunda politika adımının büyüklüğünü küçülttüklerini kaydeden Karahan, önceki kararlarda olduğu gibi mart ayında da veri odaklı hareket edeceklerini vurguladı.

Karahan ayrıca, faiz adımının büyüklüğünün artırılması için gereken eşiğin şu aşamada bir miktar yüksek olduğunu değerlendirdiklerini belirtti.