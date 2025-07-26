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TCMB Başkanı Karahan'dan Süreyya Serdengeçti için taziye mesajı

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti'nin hayatını kaybetmesinin ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan taziye mesajı paylaştı.

Haber Merkezi
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TCMB Başkanı Karahan'dan Süreyya Serdengeçti için taziye mesajı
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Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybetti. Acı haberin ardından ekonomi kesiminden art arda taziye mesajları geldi. 

TCMB Başkanı Fatih Karahan Süreyya Serdengeçti'nin vefatının ardından taziye mesajı paylaştı. 

TCMB Başkanı Karahan'ın mesajı şu şekilde: 

"Merkez Bankamızın hafızasında müstesna bir yere sahip bir ismi daha kaybettik. Eski Başkanlarımızdan Sayın Süreyya Serdengeçti’nin vefatından derin üzüntü duydum. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Eski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybettiEski Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serdengeçti hayatını kaybettiGündem
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