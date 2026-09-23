TCMB bir ödeme kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'nin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma iznini iptal etti.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan TCMB tebliğine göre; Bankanın 18 Eylül 2026 tarihli ve 12092/21691 sayılı kararıyla, şirkete 27 Ekim 2022'de verilen faaliyet izninin, 6493 sayılı "Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun"un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri, 19'uncu maddesi ile 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası hükümleri uyarınca iptal edilmesine karar verildi.