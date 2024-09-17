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TCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldi

TCMB'nin TL depo alım ihalelerinden öğlen düzenlediği ilkine 15,3 milyar lira, ikinci TL depo alım ihalesine de 259 milyar 363 milyon liralık teklif geldi.

Haber Merkezi
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TCMB depo ihalelerine toplamda 274,66 milyar TL teklif geldi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) günün ilk yarısında düzenlediği TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 15 milyar 300 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 15 milyar 300 milyon liralık teklif geldi.

TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 259 milyar 363 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 259 milyar 363 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 280 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 259 milyar 363 milyon liralık teklif geldi.

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