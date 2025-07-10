TCMB döviz rezervleri son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık istatistikleri açıkladı.

TCMB haftalık verilerine göre, 4 Temmuz ile sona eren haftada döviz rezervleri 8 milyar 691 milyon dolar artarak 71 milyar 94,6 milyon dolardan 79 milyar 786 milyon dolara yükseldi. Böylece 28 Mart 2025 tarihindeki 80 milyar 609 milyon doların ardından en yüksek rezerv rakamına ulaşıldı.

Altın rezervleri 83 milyar 316 milyon dolardan 84 milyar 611 milyon dolara çıktı.

Böylece toplam rezervler 154 milyar 410,8 milyon dolar olan seviyesinden, 164 milyar 397 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 46 milyar 367 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 11 milyar 101 milyon dolar artarak 57 milyar 468 milyon dolara geldi.

Resmi rezerv varlıklar

Resmi rezerv varlıkları, geçen haftaya göre yüzde 6,5 artarak 164,4 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta döviz varlıkları, bir önceki haftaya göre yüzde 13,7 artarak 72,0 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 artarak 84,6 milyar ABD doları, IMF rezerv pozisyonu ve SDR toplamı ise yüzde 0,2 artarak 7,8 milyar ABD doları oldu.

Kamu sektörünün (Merkez Bankası ve Merkezi Yönetim) kısa vadede döviz likiditesini etkileyen döviz yükümlülükleri geçen haftaya göre yüzde 1,7 artarak 122,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri, bir önceki haftaya göre yüzde 2,4 artarak 62,7 milyar ABD doları, şarta bağlı döviz yükümlülükleri ise, bir önceki haftaya göre yüzde 1,0 artarak 59,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu hafta itibarıyla, Merkez Bankası’nın toplam yabancı para swap işlemlerinden kaynaklanan döviz yükümlülükleri 19,6 milyar ABD doları seviyesinde oldu.