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TCMB döviz rezervlerinde 7 hafta süren düşüş sonlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) döviz rezervleri, üst üste 7 hafta süren düşüşünü sonlandırdı.

Haber Merkezi
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TCMB döviz rezervlerinde 7 hafta süren düşüş sonlandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 9 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 3 milyar 645 milyon dolar yükselişle 61 milyar 222 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Mayıs'ta 57 milyar 577 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 166 milyon dolar artışla 80 milyar 955 milyon dolardan 83 milyar 121 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 9 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 811 milyon dolar artışla 138 milyar 532 milyon dolardan 144 milyar 343 milyon dolara çıktı.

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