TCMB duyurdu: Yeni 5 ve 50 TL'ler dolaşıma girdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni tertip 50 TL ve 5 TL banknotların bugünden itibaren tedavüle girdiğini açıkladı. Üzerindeki imzalar yenilenen banknotların boyutları, tasarımları ve diğer özellikleri aynı kaldı.

1211 sayılı Kanun'un verdiği yetki kapsamında tedavüle sunulan banknotlar, E9 Emisyon Grubu'nun 9. tertip 50 TL ve 8. tertip 5 TL kupürlerinden oluşuyor.

Banknotlardaki imzalar yenilendi

Yeni tertiplerin her ikisinde de TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın imzası bulunuyor. Karahan'ın imzasına 50 TL'de Başkan Yardımcısı Dr. Gazi İshak Kara'nın, 5 TL'de ise Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatma Özkul'un imzası eşlik ediyor.

Önceki banknotlar da kullanılmaya devam edecek

TCMB, yeni banknotlarda imzalar dışında herhangi bir değişiklik yapılmadığını ve önceki tertiplerin de dolaşımda kalacağını belirtti.

Duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir"