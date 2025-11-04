TCMB, Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu'nu yayımladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri raporunun ekim ayı bültenini yayımladı.

Raporun özet bölümünde şu ifadeler yer aldı:

"Tüketici fiyatları ekim ayında yüzde 2,55 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 0,42 puan düşüşle yüzde 32,87 olarak gerçekleşmiştir. Mevsimsel etkilerden arındırıldığında, gıda ve hizmet aylık fiyat artışları ile öne çıkan ana gruplar olmaya devam etmiştir.

Zirai don ve kuraklık kaynaklı arz yönlü unsurların da etkisiyle gıda fiyatlarında gözlenen olumsuz seyir hız kesmekle birlikte sürmüştür. Bu dönemde hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıdada fiyat artışları görece yüksek seyretmiştir. Diğer yandan, taze meyve ve sebze fiyatları tarihsel eğilimin altında seyrederek, gıda fiyatlarında daha olumsuz bir görünümü sınırlamıştır.

Hizmet enflasyonu mevsimsel etkilerden arındırıldığında bir önceki aya kıyasla yatay bir seyir izlemiştir. Temel mal grubu aylık fiyat artışında yeni sezon geçişine bağlı etkilerin gözlendiği giyim ve ayakkabı grubu etkili olmuştur. Nitekim, mevsim etkilerinden arındırılmış temel mal enflasyonu bu dönemde daha ılımlı bir seyir izlemiştir. Ekim ayında üretici fiyatları artışı önceki aylara kıyasla yavaşlamış, yıllık enflasyonu ise 0,41 puan yükselerek yüzde 27,00 olmuştur. Bu görünüm altında, aylık enflasyonun ana eğilimi bir önceki aya kıyasla zayıflamıştır."