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TCMB, Enflasyon Raporu'nu 27 Temmuz'da açıklayacak

TCMB'nin "Enflasyon Raporu 2023-III Bilgilendirme Toplantısı" 27 Temmuz'da Ankara'da yapılacak.

Haber Merkezi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu 2023-III’nin tanıtımı amacıyla 27 Temmuz 2023 Perşembe günü saat 10.30’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İdare Merkezinde bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Toplantı, TCMB internet sitesinde ve Bankanın resmi Twitter ve YouTube hesaplarından canlı olarak yayımlanacak.