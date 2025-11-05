TCMB enflasyonda yıl sonu hedefini tutturabilir mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 7 Kasım Cuma günü yılın son Enflasyon Raporu’nu açıklayacak. 14 Ağustos 2025 tarihinde yapılan III. Enflasyon Raporu sunumunda, yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 25-29 aralığında, ara hedefin de yüzde 24 seviyesinde olmasının beklendiği açıklanmıştı.

BBVA, 3 Kasım’da açıklanan TÜİK enflasyon verisi sonrasında yayımladığı raporda, TCMB’nin Enflasyon Raporu’nda yıl sonu tahminini yukarı yönlü güncellemesini beklediğini belirtti.

Citi de ekim ayında enflasyonun yavaşladığını ancak baskıların devam ettiğini belirterek, "Ekonomik aktivitenin baskı altında olduğu ortamda, artan beklentiler de dahil olmak üzere zorlu enflasyon görünümünün para politikası için karmaşık bir zemin oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.

Doç. Dr. Atılım Murat, Ekonomi Gazetesi’nde bugünkü yazısında, “Cuma günü enflasyon raporu sunumunda dezenflasyon sürecine dönüldüğü belirtilecek” dedi.

Enflasyon ortalamalara göre yıl sonunda ne olur?

Merkez Bankası’nın ara hedefi olan yüzde 24 seviyesinin gerçekleşmesi zor görünüyor. Bunun olması için enflasyonun kasım ve aralık aylarında yaklaşık yüzde 1,45 seviyesinde gerilemesi gerekiyor.

Son yıllarda kasım ve aralık aylarındaki değişimlerin ortalamalarına bakılarak oluşturulan tahminlerde ise enflasyonun en iyi ihtimalle yılı yüzde 29,36 seviyesinde tamamlaması mümkün görünüyor. 20 yıllık ortalamalarda aylık değişimler daha düşük kalırken, en yüksek değişim kasım ayı için son 3 yılda, aralık için de son 5 yılda görülüyor.

Yılın son aylarında enflasyon kolay düşmüyor

Kasım ve aralık aylarında, son 20 yılda enflasyonun gerilediği nadir dönemler dikkat çekiyor. TÜFE’deki gerileme en çok yaz döneminde (Haziran, Temmuz ve Ağustos) oluyor.

Kasım ayında enflasyon yalnızca 2018 yılında gerileme gösterirken, aralık ayında ise 2008,2010, 2014 ve 2018 yıllarında gerileme görülüyor. 2021 yılında ise aralık ayında enflasyon 1 ayda yüzde 13,58 seviyesinde yükselerek tarihi zirvesine yerleşiyor.

Son 20, 10, 5 ve 3 yılda TÜİK TÜFE’de aylık değişimlerin ortalamalarına bakılarak enflasyon yıl sonu ne olur? İşte tablosu: