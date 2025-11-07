TCMB eski araştırma müdüründen 2026 uyarısı: Durgunluk, dolar ve maaş zamları

TCMB eski Araştırma Müdürü ve Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya, Merkez Bankası’nın Enflasyon Raporu sunumu sonrasında enflasyon tahminlerine göre, 2026’da doların seyri, ekonomik büyüme ve maaş zamlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Sarıkaya, 2025 yılı başında yılın ilk enflasyon raporu sunumu sonrasında, bugünkü sunuma damgasını vuran Cevdet Akçay’ın vurguladığı, enflasyonda katılığın artmasıyla düşüşün nerede takılacağını hesaplamıştı. Sarıkaya’nın yılbaşında yaptığı hesap, bugünkü sunumdaki verilerle örtüştü.

Sarıkaya, 2025 yılı IV. Enflasyon Raporu sonrasında, oluşan yeni patikada “durgunluk”, dolar ve maaş zamlarına yönelik şu öngörüyü sundu:

“TCMB yılın son enflasyon raporunu yayımladı.

Enflasyon tahminleri:

2025: %32 bant [31-33]

Önceki: %27, bant [25-29]

2026: %16, bant [13-19]

Önceki: %16, bant [13-19]

Hesaplamalarımıza göre enflasyon patikası,

- Öncekine göre daha sıkı bir parasal duruşla 2026 boyunca “talep koşullarının dezenflasyonist olacağı” uzun süreli bir durgunluğa (büyüme 2025: %3,5 , 2026: %1,7 - çeyreklik potansiyel büyüme varsayımımız %0,8),

- Dolar kurunda Aralık’tan Aralık’a yatay seyre,

- Toplam ücretlerde %20 civarında artış varsayımına dayanıyor.

Beklentilerin seyrine göre yukarıdaki projeksiyon/varsayımların hepsi değişebilecek olmakla birlikte, hedefle uyumlu makro koşulları sağlamak kolay görünmüyor.”