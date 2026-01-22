TCMB eski Başekonomisti Hakan Kara’dan PPK öncesi uyarı

Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, Para Politikası Kurulu’nun (PPK) bugünkü faiz kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, faiz indiriminin Merkez Bankası’nın enflasyon hedefiyle uyumuna dikkat çekti.

Kara, TCMB’nin yıl sonu için yüzde 16 olarak belirlediği enflasyon hedefinde ciddi olması halinde bugün 150 baz puanlık bir faiz indirimi yapılmaması gerektiğini ifade etti. Ancak Kara, Merkez Bankası’nın yüzde 23–25 bandında bir enflasyonu yeterli görmesi durumunda faiz indirimlerine devam edebileceğini belirtti.

Kara’nın paylaşımı şu şekilde oldu:

"Adetten oldu, bugünkü faiz kararıyla ilgili düşüncelerimi yazayım. Merkez Bankası yıl sonu yüzde 16 enflasyon hedefinde (en azından üst bant olan yüzde 19’da) ciddiyse bugün faizi 150 baz puan indirmemesi gerekir. Fakat yüzde 23-25 gibi bir enflasyonu yeterli görüyorsa indirmeye devam edebilir."

Piyasa beklentileri

Piyasalarda, PPK toplantısına yönelik beklentiler 150 baz puanlık faiz indirimi üzerinde yoğunlaşıyor. Böylelikle politika faizinin yüzde 38 seviyesinden yüzde 36,5’e düşmesi bekleniyor.

Son dönemde açıklanan enflasyon verilerinde gıda dışı kalemlerin etkisiyle sınırlı bir iyileşme görülürken, TCMB’nin rezervlerinin rekor seviyelere ulaşması da faiz indirimi beklentilerini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.