TCMB ev sahipliğinde Merkez bankaları İstanbul’da buluştu

TCMB'den yapılan açıklamada çalışmanın detayları şu şekilde belirtildi:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Sayın Dr. Fatih Karahan ve Mısır Merkez Bankası Başkanı Sayın Hassan Abdalla’nın eş başkanlığında çalışmaları yürütülen Finansal İstikrar Kurulu (FSB) Ortadoğu ve Kuzey Afrika (ODKA) Bölgesel Danışma Grubu, 13 Kasım 2025 tarihinde TCMB’nin ev sahipliğinde İstanbul’da bir toplantı gerçekleştirmiştir.

Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, İngiltere, Katar, Kuveyt, Lübnan, Mısır, Suudi Arabistan, Singapur, Tunus, Umman ve Ürdün merkez bankaları, hazine ve maliye bakanlıkları ve denetim otoritelerinden yetkililer ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası temsilcileri toplantıya katılım sağlamıştır.

Küresel ve bölgesel kırılganlıklar

Toplantıda, küresel ve bölgesel kırılganlıklar, borç sürdürülebilirliğinin finansal istikrara yansımaları, banka dışı finansal aracıların bölgedeki rolü ve yapay zekâ ile yapay zekânın finans alanında kullanımı konuları ele alınmıştır.

Grup üyeleri ayrıca FSB’nin 2025 yılında devam eden çalışmaları ve 2026 öncelikleri hususunda bilgi alışverişinde bulunmuştur.