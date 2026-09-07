TCMB faiz kararı öncesi kurumlardan kritik tahmin: İndirim ekime mi kaldı?

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Eylül ayına veri gündeminin yoğun olduğu bir başlangıç yapan piyasalarda, Orta Doğu kaynaklı riskler fiyatlamalar üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Geçen hafta yüzde 8,56 yükselerek 95,85 dolara çıkan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın ilk işlemlerinde 96,75 dolar seviyesine ulaştı. Arz tarafına ilişkin endişelerin petrol fiyatları üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.

Yurt içinde ise piyasaların gündeminde büyüme ve enflasyon verileri öne çıktı. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyümesi, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Ağustos ayına ilişkin enflasyon verisi de beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre TÜFE, ağustosta aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Böylece yıllık enflasyon yüzde 31,75'ten yüzde 31,51'e geriledi. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1,95 olması yönündeydi. Açıklanan rakam, beklentilerin altında kalarak fiyat artışlarında sınırlı bir yavaşlamaya işaret etti.

Beklenti yüzde 28-30 bandında

Kurumların yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri genel olarak yüzde 28-30 aralığında toplanıyor. Tacirler Yatırım yüzde 28 ile en düşük tahmini paylaşırken, Kuveyt Türk Yatırım yüzde 28,8, Alnus Yatırım yüzde 28,81, İntegral Yatırım ve Goldman Sachs ise yüzde 29 seviyesinde beklenti açıkladı.

OYAK Yatırım, Yatırım Finansman ve İş Yatırım yıl sonu TÜFE’nin yüzde 29,5 olacağını öngörürken, Garanti BBVA Yatırım, Gedik Yatırım, BBVA Research ve Akbank’ın tahmini yüzde 30 seviyesinde bulunuyor. Citi ise enflasyonun yıl sonunda yüzde 30,9’un biraz üzerine çıkabileceği görüşünü paylaştı.

Gözler TCMB’nin faiz kararında ve petrol fiyatlarında

Piyasalar, eylül ayının ilk haftasında hem yurt içindeki ekonomik verileri hem de küresel gelişmeleri yakından takip ediyor. Gözler bu hafta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilirken, kurumların faiz beklentileri de farklılaşmaya başladı.

Eylül toplantısı öncesi kritik tahmin

BBVA Research ve İş Yatırım ekim ayında 100 baz puanlık faiz indirimi öngörürken, Citi ve ING eylül toplantısında politika faizinin sabit tutulacağını tahmin ediyor. Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım ve İntegral Yatırım ise ekim ve aralık dönemlerinde indirim beklerken, Yatırım Finansman ilk indirimin 22 Ekim’de gelebileceği görüşünde.

Küresel riskler petrolü yukarı taşıdı

Öte yandan küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor. Orta Doğu’daki belirsizliklerin arz endişelerini artırmasıyla Brent petrolün varil fiyatı geçen hafta yüzde 8,56 yükselerek 95,85 dolara çıktı. Yeni haftanın ilk işlemlerinde ise Brent petrol 96,75 dolar seviyesinde işlem gördü.

Yurt içinde ise piyasaların gündeminde büyüme ve enflasyon verileri öne çıktı. Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyümesi yüzde 2,3 ile beklentilerin altında kalırken, ağustos ayında TÜFE aylık bazda yüzde 1,84 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,75’ten yüzde 31,51’e geriledi. Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 1,95 seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi. Böylece ağustos verisi beklentilerin bir miktar altında kalarak TCMB’nin faiz politikasına ilişkin beklentiler açısından da önem kazandı.

Ağustos enflasyonunda ulaştırma etkisi

Ağustosta enflasyonu en fazla yukarı çeken gruplar ulaştırma, konut, eğitim, alkollü içecekler ve tütün oldu. Ulaştırma fiyatları yüzde 4,82 artarak enflasyona 0,82 puanlık katkı sağlarken, özellikle benzin, motorin ve hava yolu ulaşımındaki zamlar öne çıktı. Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki yüzde 0,22’lik sınırlı artış ise enflasyonun daha yüksek çıkmasını engelleyen başlıca unsur oldu.

Akbank ve İş Yatırım’dan enflasyon değerlendirmesi

Akbank ve İş Yatırım, ağustos ayında enflasyondaki ılımlı seyrin sadece mevsimsel etkilerden kaynaklanmadığını belirtti. Kurumlar, iç talepteki yavaşlamanın da maliyet artışlarının tüketici fiyatlarına yansımasını sınırladığını vurguladı. İş Yatırım ayrıca enflasyonun ana eğiliminin üç aylık ortalamasının 2021 sonundan bu yana en düşük seviyeye gerilediğine dikkat çekti.

Enerji fiyatları enflasyon için yeni risk

Enerji ve petrol fiyatlarındaki artışların üretici maliyetlerini yükselterek önümüzdeki aylarda tüketici enflasyonunu artırabileceği belirtiliyor. Kurumlar, enerji fiyatları ve jeopolitik gelişmeleri enflasyon açısından önemli yukarı yönlü riskler arasında gösterirken, petrol fiyatlarının özellikle akaryakıt ve ulaşım maliyetleri üzerinden TÜFE’ye etkisinin eylül ve ekim aylarında yakından takip edileceğine dikkat çekiyor.

İndirim ekime mi kaldı?

Piyasaların odağında bu hafta gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı bulunuyor. Faiz kararı öncesinde kurumların beklentileri de şekillenmeye başladı. BBVA Research, daha önce aralık ayı için öngördüğü 100 baz puanlık faiz indirimini ekim ayına çekerken, İş Yatırım da ekimde 100 baz puanlık indirim bekliyor.

Yabancı kurumlar Citi ve ING ise eylül toplantısında politika faizinin sabit tutulacağı görüşünü sürdürüyor. Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım ve İntegral Yatırım ekim ve aralık dönemlerinde indirim beklerken, Yatırım Finansman ilk faiz indiriminin 22 Ekim’de yapılabileceğini öngörüyor.

Sekiz kurumun güncel değerlendirmeleri, 10 Eylül’deki toplantıda faiz oranının değiştirilmeyebileceği beklentisinin ağırlık kazandığını gösteriyor.