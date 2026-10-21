TCMB faiz kararı öncesi piyasaların rotası: Dr. Nuri Sevgen’den kritik değerlendirmeler

Piyasaların kilitlendiği TCMB Para Politikası Kurulu kararı öncesinde faiz beklentilerini paylaşan Dr. Nuri Sevgen, politika faizinde 75 veya 100 baz puanlık bir indirim olasılığının öne çıktığını belirtti. Anadolu Yatırım olarak yıl sonu politika faizi beklentilerinin %35,5 olduğunu ifade eden Dr. Sevgen, bankacılık sisteminde 1 trilyon TL’nin üzerinde likidite fazlası bulunduğunu aktardı. Yıl sonu enflasyon tahminlerinin %29 ile %31 aralığında seyrettiğine dikkat çeken Dr. Sevgen, hızlı faiz indirimlerinin stopaj sonrası reel mevduat getirisini enflasyonun altına düşürerek yatırımcıyı döviz veya altın gibi alternatif enstrümanlara yönlendirme riski taşıdığını söyledi. Dr. Sevgen, kurlarda yeni bir volatilite yaratmamak adına TCMB'nin agresif bir indirim sürecine girmesini beklemediğini ekledi.

Borsadaki yükseliş ‘ölü kedi sıçraması’ mı?

Borsa İstanbul'da sert düşüşlerin ardından gelen %3,22’lik tepki yükselişini değerlendiren Dr. Sevgen, 17 Eylül’den bu yana BIST genelinde %33’ü, tüm endekste %50’yi ve halka arz endeksinde %65’i bulan kayıplar yaşandığını hatırlattı. Yaşanan bu yükselişi kalıcı bir trend değişiminden ziyade ‘ölü kedi sıçraması’ (dead cat bounce) olarak gördüğünü belirten Dr. Sevgen, piyasanın yönünü tam anlamıyla yukarı çevirdiğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı. Kalıcı bir toparlanma için BIST 100 endeksinin 12.000 seviyesinin üzerine yerleşmesi gerektiğine işaret eden Dr. Sevgen, tasfiye sürecindeki fonlar ve Meclis’teki yasal düzenlemelerle ilgili belirsizliklerin yatırımcılar üzerinde baskı yaratmaya devam ettiğini dile getirdi.

Aracı kurum sektöründe işlem hacmi darlığı ve istihdam riski

Sektörde yaşanan son gelişmeleri de ele alan Dr. Sevgen, işlem hacimlerindeki gerilemenin aracı kurumların karlılıkları üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kaydetti. Son dönemde üç aracı kurumun işlemlerinin geçici olarak durdurulması haberine değinen Dr. Sevgen, bu durumun piyasadaki işlem hacimlerini daha da düşürebileceğini söyledi. Sektörde yaklaşık 7 bin 700 kişinin istihdam edildiğini belirten Dr. Sevgen, düşen hacimler nedeniyle kurumların maliyet odaklı tedbirlere yönelebileceğini ve önümüzdeki dönemde şube kapatmaları ile personel azaltımı gibi durumların gündeme gelebileceği uyarısında bulundu.

Bilanço sezonunda karlılıktan ziyade defter değerine bakılmalı

Yaklaşan bilanço dönemine ilişkin sektör tahminlerini paylaşan Dr. Sevgen, yıllıklandırılmış bazda bankacılıkta %7, gayrimenkulde %51, iletişimde %40 ve gıdada %28 karlılık düşüşü beklenirken; sanayi şirketlerinde %46, sigortacılıkta ise %27 artış öngörüldüğünü ifade etti. Ancak mevcut dönemde sadece net karlara odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini vurgulayan Dr. Sevgen, şirketlerin ucuz veya pahalı olduğunu gösteren asıl göstergenin bilançolardaki defter değeri ve tasfiye değeri olduğunu hatırlattı.

Küresel piyasalar, petrol fiyatları ve borç krizleri

Yurt dışı piyasalardaki gelişmelere de değinen Dr. Sevgen, ABD teknoloji şirketleri bilançolarının etkisiyle küresel borsalarda olumlu bir hava estiğini; Güney Kore endeksi KOSPI’deki yüksek oynaklığın ise SK Hynix ve Samsung hisselerinin yüksek ağırlığından kaynaklandığını açıkladı. Avrupa tarafında ise Fransa 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,96’yı geçerek Almanya ile arasındaki makasın 153 baz puana yükseldiğine dikkat çeken Dr. Sevgen, Avrupa’da tırmanan borç krizinin gelişmekte olan ülkelerin borçlanma maliyetlerini artırabileceğini belirtti. Petrol tarafında ise Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle brent petrolün spotta 108 dolar, vadeli işlemlerde 110 dolar seviyelerini aştığına değinen Dr. Sevgen, kripto piyasasında ise JP Morgan’ın Bitcoin’i 2027 yılı uzun vadeli varsayımlarına 83.000 dolar referans fiyatıyla dahil etmesinin kurumsal kabul açısından önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.