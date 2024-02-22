TCMB faiz kararını bugün açıklayacak: Beklenti ne yönde?

Bugün gözler yeni TCMB Başkanı Fatih Karahan yönetimindeki TCMB tarafından ilk kez açıklanacak faiz kararında. Toplantıdan çıkacak karar için neredeyse tüm ekonomi camiası fikir birliği içerisinde. Peki Merkez Bankası'nın faiz kararına yönelik tahminler ne yönde? İşte ayrıntılar...

Faiz beklentisi ne yönde, ne zaman açıklanacak?

Para Politikası Kurulu'nun (PPK) bugün gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde herhangi bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Faiz kararı, 14:00'da açıklanacak.

İlk toplantıdan "artış" çıkmıştı

TCMB, 25 Ocak'ta gerçekleştirilen 2024 yılının ilk toplantısında politika faizini 250 baz puan artırarak yüzde 45'e çıkarmıştı.

Yıl sonu beklentisi

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 36,25 oldu. Analistler, PPK metninde bankanın gelecek dönemde izleyeceği politikalara ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.