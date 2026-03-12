TCMB faizi değiştirmedi: Ekonomistler metni değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Yılın ilk Enflasyon Raporu toplantısında, enflasyona bağlı olarak adımların küçülebileceği mesajlarının ardından İran savaşının da başlamasıyla TCMB’den beklenen faizde değişim olmamasıydı. PPK’dan çıkan karar beklentiler yönünde olurken, metindeki mesajları ekonomistler nasıl yorumladı?

“Buradan devam edeceği anlaşılıyor”

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “TCMB faiz değişikliği yapmadı. Savaş başladığında % 37 faizle haftalık borç vermeyi durdurarak % 40 faizle gecelik borç vermeye geçen TCMB, borç vermede uyguladığı faizi zaten bu yolla yükseltmişti. Burada devam edeceği anlaşılıyor” dedi.

“Hasar kontrolünü şimdilik iyi götürüyorlar”

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Merkez Bankası faizi sabit tuttu; sakin, sürprizsiz ve temkinli bir metin paylaştı. Mevcut ekonomi yönetiminin enflasyon performansı zayıf olsa da kriz yönetimi ve hasar kontrolünü şimdilik iyi götürüyorlar.”

“Faiz artışına kapı açıldı”

Dr. Burcu Aydın, “Merkez Bankası kararında neler öne çıktı? Faiz indirimlerine bir süre ara, Önceki karar metninde yer alan "Adımların büyüklüğü" ifadesi "Para politikası kararları" olarak değişti. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bozulma olması durumunda faiz artışına kapı açıldı” değerlendirmesini yaptı.

“Enerji fiyatlarındaki endişe ihtiyatlı yaklaşıma neden oldu”

Prof. Dr. Serap Durusoy, “TCMB belirsizlik içerisinde aksiyon almadı. Metinde enflasyonla ilgili kısım değiştirilmiş. Belirgin ve kalıcı enflasyon ifadesi yer almış. Enerji fiyatlarındaki endişe ihtiyatlı yaklaşıma neden oldu” derken şöyle devam etti:

“Adımların büyüklüğü ifadesi yukarı yönlü bir faiz değişimi de olabilir ihtimalini içerisinde taşıyor. Yani TCMB seçeneklerin çok olabileceği bir süreci işaret ediyor.”

“Olan biteni izlemeyi tercih eder görünüyor”

Prof. Dr. Havva Tunç, “TCMB faizi %37 sabit bıraktı. Gecelik borç vermeyi de % 40 bıraktı. Küresel ekonomide (savaş başta olmak üzere) olan biteni izlemeyi tercih eder görünüyor. Aslında kolayı seçti. Ne yapması gerektiğini yaptığı hamlenin risk oluşturup oluşturmayacağını bilmiyor. Kısaca izleyecek” değerlendirmesini yaptı.

“Renk vermeyen bir metin olmuş”

Ekonomist Altuğ Özaslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Enflasyon eğilimi şubat ayında yataydı ama jeopolitik gelişmeler risk oluşturdu denilmiş. Enflasyon bozulursa daha da sıkılaşırım ifade edilmiş. Kredi ve mevduat piyasası ile likidite koşulları yakından izleniyor, bozulma olursa müdahale ederim cümlesi devam. Özetle, non-event. Hiçbir şey yok metinde, bu kadar kaosun olduğu bir ortam için fazla sadece ve renk vermeyen bir metin olmuş. Soldan devam...”