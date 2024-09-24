TCMB hamleleri sonrası gecelik faiz yeniden yükseldi

Geçen hafta ABD Merkez Bankası Fed’in başladığı faiz indirim döngüsüyle yeniden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimleri de konuşmaya başlandı. TCMB’nin PPK toplantısının ardından yayımladığı karar metni dikkatlice incelenirken, faiz indirimine yönelik işaretler izlendi.

TCMB, faiz toplantısının ardından, TL mevduat hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarında düzenlemeye gitti.

ZK oranı kısa vadeli TL mevduat için yüzde 12'den yüzde 15'e, uzun vadeli TL mevduat için de yüzde 8'den yüzde 10'a çıkarıldı. Döviz mevduatlarda da yüzde 8’den 5 ‘e indirildi.

ZK hamlesi sonrasında bankacılar, 70 milyar TL civarında likiditenin sistemden çekileceğini hesaplamıştı.

Geçen hafta likidite fazlası 400 milyar TL'ye yaklaşırken, gecelik faiz (TLREF) yüzde 47,05'e kadar gerilemişti. Likidite fazlası dün 320 milyar TL civarında olurken, gecelik faiz yüzde 50,2 ile politika faizinin üzerine çıktı.

Ek depo ihaleleriyle piyasadan likiditeyi çekmeye devam eden TCMB’nin rezervlerinde, 9 milyar dolarlık artış son üç ayın en büyük haftalık artışı olurken, TL likidite genişlemesinde etkili bir artış oldu.

Reuters’ın haberine göre, bankacılar geçen hafta da net rezervin 3 milyar dolara yakın arttığını, TCMB'nin ilk çeyrek sonundan bu yana döviz pozisyonundaki iyileşmenin 90 milyar doları aştığını hesapladı.