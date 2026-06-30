TCMB, Hong Kong Para Otoritesi ile mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Hong Kong Para Otoritesi arasında iş birliğine yönelik çerçeve belirlemek amacıyla Mutabakat Zaptı imzalandığı açıklandı.

Açıklama şu şekilde oldu:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi arasında, her iki Bankanın inovasyon fonksiyonları arasındaki iş birliğine yönelik çerçeve belirlemek amacıyla bir Mutabakat Zaptı imzalanmıştır. Anlaşmanın finansal inovasyon alanında bilgi paylaşımının kolaylaştırılmasına ve yenilikçi projelerde iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturması beklenmektedir.

Mutabakat Zaptı, Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile Hong Kong Para Otoritesi Başkanı Eddie Yue tarafından imzalanmıştır.