TCMB için konsensüs dışı tahmin: Goldman Sachs faiz indirimi beklemiyor

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Piyasa faiz indirimi bekliyor, Goldman Sachs ayrışıyor

Goldman Sachs’ın değerlendirmesine göre piyasa konsensüsü ve fiyatlamalar, 22 Ekim toplantısında TCMB’nin ilk politika faizi indirimini gerçekleştireceğine işaret ediyor.

Ancak kurumun tahmini bu beklentiden ayrışıyor. Goldman Sachs, TCMB’nin söz konusu toplantıda faiz oranlarında değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.

300 baz puanlık fiili indirim sürpriz olmuştu

Goldman Sachs, TCMB’nin 23 Ağustos’ta repo penceresini yeniden açarak TL gecelik referans faiz oranını fiilen 300 baz puan düşürmesini değerlendirdi.

Kurum, bu adımın hem kendileri hem de piyasa açısından sürpriz olduğunu belirtti. TCMB’nin hamleyi bir faiz indirimi döngüsünün başlangıcından ziyade operasyonel çerçevenin normalleştirilmesi olarak tanımladığını hatırlatan Goldman Sachs, buna rağmen piyasanın 22 Ekim’de indirim beklentisini koruduğuna dikkat çekti.

Goldman Sachs, gevşeme döngüsünün başlaması için henüz erken olduğu görüşünde.

Rezerv kayıplarındaki hızlanmaya dikkat çekildi

Kurum, faiz indirimi konusunda temkinli olmasının gerekçeleri arasında enflasyon görünümünü ve rezervlerdeki gelişmeleri gösterdi.

Goldman Sachs, çekirdek enflasyonun enerji fiyatlarındaki şok öncesindeki seyrine ancak yeni dönebildiğini belirtti. Hanehalkının enflasyon beklentilerindeki düşüşün sınırlı kaldığı ve son dönemde yeniden yükseliş görüldüğü ifade edildi.

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin ise İran savaşı öncesindeki seviyelerin üzerinde kaldığı kaydedildi.

“Rezerv kayıpları hızlandı”

Goldman Sachs’a göre daha önemli gelişmelerden biri, 300 baz puanlık fiili faiz indiriminden bu yana rezerv kayıplarının hızlanması oldu.

Kurum, bu gelişmenin faiz indirimlerinin fiyatlandığı ancak gevşeme sürecinin kısa ömürlü olabileceğine işaret eden getiri eğrisinin şekliyle uyumlu olduğunu belirtti.

Ayrıca yurt dışı fiyatlamaların, Türk lirası üzerinde zaman içinde önemli bir değer kaybı baskısına işaret ettiği ifade edildi.

Yabancı yatırımcı faiz indirimi beklentisini desteklemedi

Goldman Sachs, yabancı tahvil girişlerinin de piyasanın faiz indirimi beklentisine güçlü bir inanç göstermediğini değerlendirdi.

Getiri eğrisinde faiz indirimlerinin fiyatlanmasına rağmen yabancı yatırımcıların tahvil pozisyonlarını önemli ölçüde artırmadığı belirtildi.

Finansal istikrar riski öne çıkıyor

Kurum, TCMB’nin son dönemde iletişiminde daha güvercin bir ton kullandığını ancak 22 Ekim’de faiz indiriminin finansal istikrar açısından risk oluşturabileceği görüşünü korudu.

Goldman Sachs ayrıca TCMB’nin faiz kararına ilişkin tahminindeki risklerin arttığına da dikkat çekti.