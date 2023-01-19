TCMB ihracatçılara destek paketi hazırladı

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın ihracatçılar ile bir araya gelerek hazırlanan destek paketini açıklayacak.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek toplantıda Gültepe ve Kavcıoğlu paketle ilgili değerlendirmelerde bulunacak.

TCMB'nin geçen yıl uygulamaya aldığı sayısız düzenlemelerin en büyüğü ihracatçıların döviz gelirlerinin bir kısmının rezervlere alınması olmuştu.

TCMB'nin yeni düzenlemeleri süreklilik içerdiği için, banka bundan sonra ihracatçılardan her yıl 100 milyar dolar değerinde döviz geliri elde edecek.

Bu, ihracatçıların belirli bir vadede döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satma zorunluğu düzenlemesiyle oluşuyor. Türkiye yılda 250 milyar dolarlık ihracat yapıyor bu adım TCMB için yılda 100 milyar dolarlık rezerv kazanımı anlamına geliyor.

Eğer ihracatçı yatırımını TCMB kaynaklarından finanse etmiş ise yüzde 40'a ek olarak dövizinin yüzde 30'unun daha piyasaya satılması gerekiyor. Ayrıca yuvam hesapları, altın, vatandaşlık kazanımı KKM gini TCMB'ye döviz kazandıran bir çok düzenleme de bulunuyor.

Bu gelirlerin enerji ithalatı, kurumların ithalat kaynaklı döviz ihtiyacı için gerekli ölçüde dağılımının sağlanması da TCMB tarafından organize ediliyor. Dolar/TL bu sistem ile son aylarda 18.8 etrafında tarihi zirvelerinde yatay bir seyir izliyor.