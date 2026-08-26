TCMB, iki elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

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Resmî Gazete'de yer alan tebliğlere göre, 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında yetkilendirilen şirketlerin elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izinleri sonlandırıldı.

Merkez Bankası, Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 20 Mayıs 2025 tarihli kararla verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini 6493 sayılı Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri ile 19'uncu maddesi uyarınca iptal etti.

Banka ayrıca Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye 28 Temmuz 2022 tarihinde tanınan faaliyet izninin de ilgili kanunun 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesi gereğince iptal edilmesine karar verdi.