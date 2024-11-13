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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 milyar liralık ve 550 milyar liralık TL depo alım ihalelerinde sırasıyla 12,46 milyar lira ve 470,71 milyar lira teklif alırken, her iki ihalede de faiz oranları yüzde 50 olarak belirlendi.

Haber Merkezi
AA
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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar liralık ve 550 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi yaptı.

TCMB'nin 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 12 milyar 462 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 550 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 470 milyar 710 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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