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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 542 milyar 65 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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TCMB iki TL depo alım ihalesi açtı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 24 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 4 milyar 960 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 18 Aralık vadeli 542 milyar 65 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 542 milyar 65 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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