TCMB ile Gambiya Merkez Bankası arasında anlaşma
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Gambiya Merkez Bankası ile merkez bankacılığı alanında işbirliğini güçlendirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, "TCMB ve Gambiya Merkez Bankası arasında 28 Eylül 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında işbirliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Söz konusu anlaşma kapsamında, iki ülke merkez bankası arasında işbirliğinin güçlendirilmesinin ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmaların yürütülmesinin planlandığı aktarıldı.