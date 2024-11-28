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TCMB ile Umman Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Umman Merkez Bankası, merkez bankacılığı alanında iş birliğini geliştirmek amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Haber Merkezi
AA
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TCMB ile Umman Merkez Bankası arasında iş birliği anlaşması
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Umman Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB açıklamasında, "TCMB ve Umman Merkez Bankası arasında 28 Kasım 2024 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalanmıştır. Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

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