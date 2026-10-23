TCMB, indirime 1 puan ile başladı; devam hızı belirsiz

ŞEBNEM TURHAN

Merkez Bankası, ekim ayı Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentisine paralel olarak politika faizini 100 baz puan indirdi ve yüzde 37’den yüzde 36’ya çekti. Kurulu ayrıca gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40’tan yüzde 39’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 35,5’ten yüzde 34,5’e indirdi.

PPK metninde bundan sonraki adımların büyüklüğünün enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğine yönelik ifadenin yer alması, aralık ayı PPK’sında indirimin büyüklüğünün yeniden fiyatlanmasına neden oldu. ABD’deki kasım seçimlerinin ardından toplanacak olan aralık ayı PPK’sına ilişkin fiyatlamalar şu an 75 baz puan indirim yönünde. Ancak uzmanlara göre petrol fiyatları 100 doların çok üzerine çıkarsa indirimin büyüklüğü 25-50 baz puana kadar düşebilir. PPK metninde fon krizinin etkilerine ilişkin bir ifade ise yer almadı.

Bankacılıkta düşüş yüzde 2’yi aştı

100 baz puanlık indirim piyasa beklentisine paralel olsa da adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlik borsada satışları hızlandırdı. Bankacılık endeksinde kayıplar karar sonrası yüzde 2’nin üzerine çıktı, BIST100 endeksi de gün içinde yüzde 1,5’in üzerinde düştü. PPK metninin enflasyon görünümüne ilişkin paragrafında çok büyük değişiklikler yaşanmadı. Eylül toplantısında kullanılan, aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmelerinin ve öncü göstergelerin ana eğilimdeki gerilemeyi gösterdiği yönündeki ifade, “teyit ettiği” şeklinde güçlendirildi. İktisadi faaliyete ilişkin verilerin ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalmasının, iç talepteki zayıf seyrin devam ettiğini “gösterdiği” ifadesini “teyit ettiği” ile değiştiren PPK, jeopolitik gerilimlerin ise canlılığını koruduğu vurgusunu yaptı. Metinde jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları ve enflasyon görünümü üzerinde oluşturduğu yukarı yönlü risklerin sürdüğünü ise yineledi.

25 baz puan da olabilir, 150 de

Para politikası paragrafında, fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşunun talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendireceği vurgulandı. Metindeki tek değişiklik ise adımların büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğinin vurgulanması oldu. Uzmanlar, bundan sonra faiz indirimlerinin süreceği mesajını veren TCMB’nin faiz indirimlerinin büyüklüğünü ise enflasyon görünümüne bağlı olarak kararlaştıracağı yorumunu yaptı. Metinde “Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu vurgulamıştır” ifadeleri yer aldı.

Uzmanların verdiği bilgiye göre önemli olan tek konu, faiz indiriminin büyüklüğü. Politika faizindeki indirimin büyüklüğü 25 baz puan da olabilir, 150 baz puan da. Şu anda fiyatlamalar aralık ayı toplantısı için 75 baz puana gerilemiş durumda. Uzmanlar, ABD seçimlerinin geride kalması ve kasım ile ekim enflasyonlarının da gerçekleşmesi sonrasında aralık toplantısında indirimin büyüklüğünün belirleneceğine işaret etti. Uzmanların verdiği bilgiye göre bankacılık sektöründe kayıpların hızlanmasının nedeni ise otomatik bir indirim mesajı yerine toplantı bazında ihtiyatlı karar verileceğine yönelik ifadeler oldu.

Uzmanlar TCMB PPK faiz kararını nasıl yorumladı?

Fon krizinin olmadığı bir Türkiye kararı

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Özatay: TCMB, 1,5 ay öncesinde yaşıyor. Şu anki Türkiye'de yaşamıyor. TCMB'nin PPK karar metninde fon kriziyle ilgili hiçbir şey yok. Fon krizi yaşanmasa TCMB 150 baz puan bile indirim yapabilirdi. Ben eski bir merkez bankacı olarak bunu kabul edemiyorum. TCMB, Finansal İstikrar Komitesi üyesi. Fon rezaleti sonrası hiç mi finansal risk yok? TCMB'nin yaptığı faiz indirimini tartışmıyorum; fon kriziyle ilgili hiçbir şey olmamasını garipsiyorum. PPK metninde tek önemli değişiklik de adımların, yani bundan sonraki indirimlerin, enflasyonun görünümüne bakılarak yapılacağına yönelik ifade. Ama o bile yine fon krizinin olmadığı bir Türkiye'de geçerli. Aralık toplantısında ekim ve kasım enflasyonlarına bakılarak karar verilecek. Zaten hedef yükseltildikten sonra TCMB'nin faiz indirimi için alanı var.

Aralıkta 100 baz puan daha

QNB Türkiye Başekonomisti Erkin Işık: TCMB kararı beklentiler doğrultusunda geldi. Karar metninde, talep görünümündeki zayıflık ve enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama daha güçlü ifadelerle teyit edilirken sonraki faiz adımlarının büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümüne göre toplantı bazında belirleneceği vurgulandı. Biz, aralık PPK toplantısında da 100 baz puan indirim olacağı ve politika faizinin yıl sonunda yüzde 35'e gerileyeceği yönündeki beklentimizi koruyoruz.

TCMB 'temkinli güvercin' çizgisini seçti

Nurol Portföy Yönetim Kurulu Danışmanı Dr. Altuğ Özaslan: Beklentim 150 baz puandı ve bunun için alan vardı. TCMB bugün "temkinli güvercin" çizgisini seçti: İndirime devam ediyor ama ileriye dönük taahhüt vermekten özenle kaçınıyor. Metindeki en kritik değişiklik, "para politikası kararları" yerine "adımların büyüklüğü ve zamanlaması" ifadesinin gelmesi. Bunu şöyle okuyorum: Yön belli, tartışılan yalnızca hız. Sıkılaştırma kapısı kâğıt üzerinde açık tutuluyor ancak bunun için "belirgin ve kalıcı bir bozulma" şartı aranıyor, yani çıta oldukça yüksek. "Dezenflasyonun gerektirdiği sıkılık" vurgusu da aynı yöne işaret ediyor: Geçmiş dönemin sıkılık dozuna artık ihtiyaç yok. Asıl hikâye talep tarafında. Altın fiyatlarındaki gerileme ve fon krizi belirgin bir negatif servet etkisi yaratarak toplam talebi aşındırmaya başladı. TCMB'nin metinde iç talepteki zayıf seyre özellikle dikkat çekmesi tesadüf değil. Türkiye'de enflasyon ile iç tüketim arasındaki güçlü bağ düşünüldüğünde, bu noktadan sonra ilave sıkılık dezenflasyonu hızlandırmaz, ekonomiyi stagflasyona iter. TCMB de satır aralarında bu tuzağa düşmek istemediğini söylüyor. Aralık için taahhüt yok ancak mevcut koşullarda 100 baz puanlık bir indirim daha güçlü bir olasılık.

Kredi faizlerine yansımasını beklemem

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atılım Murat: TCMB üzerinde, özellikle reel sektör tarafından faiz indirimi konusunda o kadar yoğun bir baskı vardı ki bu hamle de o nedenle geldi. Fon krizi dolayısıyla TCMB finansal istikrarı gözeterek pas geçebilirdi ama reel sektörün baskısına karşı adım atması gerekiyordu. Piyasanın beklediği üzere indirim 100 baz puanla başladı. Ancak fon krizinin ucunun nereye dokunacağına ve hangi şirketlerin dahil olacağına ilişkin belirsizlik yüzünden bankaların iştahlı olacağını düşünmüyorum. TCMB bir hamle yapma gereğini hissetti ama bu faiz indiriminin kredi faizlerine yansımasını beklemem, kredi musluklarının açılması gibi bir durum da söz konusu değil. Bankalar, fon krizi belirsizliğinin ortadan kalkmasını isteyecektir. O nedenle bu faiz indirimi biraz sembolik oldu.