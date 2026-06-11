TCMB kararı öncesi ING dolar/TL ve faiz beklentisini açıkladı

ING Global, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugünkü Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini %37 seviyesinde sabit bırakmasını beklediğini belirtti.

Banka, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın kısa süre önce yaptığı açıklamalarda, son jeopolitik gelişmeler öncesinde öngörülenden daha uzun süre korunacak sıkı para politikası duruşunun uygun olduğunu söylediğini ve tüm politika seçeneklerinin masada kalmaya devam ettiğini vurguladığını hatırlattı. ING'ye göre bu yaklaşım, değişen jeopolitik koşullar karşısında politika yapımında esnekliğin korunmak istendiğine işaret ediyor.

Makroihtiyati tedbirler faizleri “sabitledi”

ING, kredi büyümesi sınırlarının düşürülmesiyle uygulanan son makroihtiyati sıkılaştırma adımları ve bireysel döviz talebinin sınırlı seyretmesi nedeniyle faizlerin bugün sabit tutulmasını beklediğini ifade etti. Bununla birlikte banka, devam eden jeopolitik belirsizlikler ve iç siyasi gelişmelerin daha temkinli bir duruşa yol açabileceğini, bu durumda politika faizinin %37'den mevcut efektif fonlama maliyeti olan yaklaşık %40 seviyesine yükseltilebileceğini kaydetti.

TL’deki baskı kısa sürdü

ING, mayıs ayında Türk Lirası üzerindeki baskının piyasa tarafından kısa sürede atlatıldığını belirtti. Banka, TCMB'nin dolar/TL kurunu büyük ölçüde sabit tuttuğunu ve döviz ima edilen getirilerinin önceki seviyelerine yaklaştığını ifade etti. Aynı dönemde döviz rezervlerinin yaklaşık 8 milyar dolar azaldığına dikkat çeken ING, bunun ABD-İran çatışmasının başlangıcındaki veya geçen yıl mart ayında görülen kayıplara kıyasla daha sınırlı bir maliyet olduğunu belirtti.

Mevcut kur rejimi korunacak

Banka, son aylardaki zorlu dezenflasyon süreci ve TCMB'nin döviz kurunu istikrarlı tutmaya yönelik görünür çabalarının mevcut kur rejiminin korunacağını gösterdiğini ifade etti. ING, döviz rezervlerinin yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini, taşıma getirilerindeki azalmaya rağmen Türk lirasının gelişmekte olan ülke piyasalarında popüler bir yatırım aracı olmayı sürdürdüğünü ve bunun önümüzdeki aylarda değişmesini beklemediğini kaydetti.

Cari açık dikkat çekiyor

Öte yandan ING, cari açıktaki genişlemenin daha uzun vadeli görünümü zorlaştırdığını ve gelecekte TCMB açısından bir sorun oluşturabileceğini belirtti. Banka, dolar/TL kurunun yıl sonunda 53,00 seviyesinde olmasını beklediğini açıkladı.