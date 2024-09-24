TCMB likidite çekmeye devam ediyor: İkinci ihalede 274,4 milyarlık teklif
TCMB'nin ikinci TL depo alım ihalesine 274 milyar 426 milyon liralık teklif geldi.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 274 milyar 426 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 300 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.
İhaleye, 274 milyar 426 milyon liralık teklif geldi.
Ekonomi