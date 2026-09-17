TCMB likidite için harekete geçti: 7 milyar TL'lik tahvil ihalesi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, piyasalardaki likiditeyi dengelemek ve TL varlıklardaki istikrarı desteklemek amacıyla toplam 7 milyar TL tutarında 5 ayrı tahvil ihalesi açtı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasalardaki likidite koşullarına yönelik yeni bir adım attı.
Banka, Türk lirasının değerini ve TL varlıklardaki istikrarı desteklemek amacıyla tahvil ihalelerine yöneldi.
Beş ayrı ihale açıldı
TCMB, piyasadaki likiditeyi dengelemek ve TL varlıklarda yaşanabilecek olası bozulmaların önüne geçmek amacıyla 5 ayrı tahvil ihalesi açtı.
İhalelerin toplam büyüklüğü 7 milyar TL olarak belirlendi.