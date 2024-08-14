TCMB likiditeyi Takasbank para piyasasından çekecek

Merkez Bankası, likidite fazlalığının sterilize edilmesi için Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlacak.

Bloomberg tarafından görülen yazıya göre, Takasbank’a Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebileceği belirtildi.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, alış emirleri bu sabah itibarıyla aktif duruma geldi.

TCMB Enflasyon Raporu’nda, diğer piyasalarda işlem hazırları yapıldığı şu şekilde belirtilmişti:

"İhale yoluyla sterilizasyon yapabilme imkânı sağlayan ilave araçların dışında diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan kotasyon yoluyla borç alma işlemleri yapabilmek amacıyla araç çerçevesi genişletiliyor.

Mevcut uygulamada, BPP’de sadece bankalardan sınırsız depo alım işlemi yapılabilirken, diğer para piyasalarında banka ve banka dışı finansal kuruluşlardan da borç alma faizinden sınırsız olarak depo alımı gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca, yeni pazarlarda 9.30-15.30 saatleri arasında işlem yapılabilmesi banka dışı finansal kuruluşlarla işlem penceresini uzatarak sterilizasyon etkinliğini artırıcı bir unsur olacak.

Likidite senedi geçmiş dönemde kullanılmış bir sterilizasyon aracı olarak yukarıda belirtilen araç setinde alternatif teşkil etmektedir.

Likidite senedi araç setimizde yer almakla birlikte mevcut koşullarda kullanılmıyor.”