TCMB: Mart ayında enflasyonun ana eğilimi geriledi

Bankanın raporun Özet bölmümünde yer alan açıklaması şöyle:

Tüketici fiyatları mart ayında yüzde 1,94 oranında artmış, yıllık enflasyon 0,66 puan azalışla yüzde 30,87 seviyesinde gerçekleşmiştir. Mart ayında tüketici enflasyonunda, jeopolitik gelişmelere bağlı olarak enerji fiyatları ve bunun ulaştırma hizmetlerine olan yansımaları öne çıkmıştır. Bu dönemde, enerji fiyatları ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere istinaden akaryakıt fiyatları öncülüğünde yüzde 4,75 oranında artarken, eşel mobil uygulaması uluslararası enerji fiyat gelişmelerinin enflasyona yansımasını önemli ölçüde sınırlamıştır. Enerji dışı aylık tüketici enflasyonu ise yüzde 1,74 ile daha sınırlı bir oranda gerçekleşmiştir. Yılın ilk iki ayında gıda enflasyonunda gözlenen yüksek seyir mart ayında hız kesmiştir. Temel mal enflasyonu dayanıklı tüketim mallarındaki görünümün de etkisiyle düşük seyrini sürdürmüştür. Diğer taraftan, mevsimsel etkilerden arındırıldığında, aylık hizmet enflasyonu jeopolitik gelişmelerle güçlenen ulaştırma fiyatları kaynaklı olarak yüksek seyrini korumuştur. Yurt içi üretici fiyatları mart ayında yüzde 2,30 artışla yüksek seyretmeye devam etmiş ve yıllık üretici enflasyonu 0,52 puanlık artışla yüzde 28,08 olmuştur. Eşel mobil uygulaması tüketici fiyatları üzerinde sınırlayıcı bir etki oluştururken, vergi dışı derlenen üretici fiyatlarının küresel gelişmelerden daha fazla etkilendiği görülmektedir. Bu görünüm altında, mart ayında aylık bazda tüketici enflasyonunun ana eğilimi gerilemiştir.

