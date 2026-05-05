TCMB Nisan Fiyat Geliştirme Raporu: Enerji fiyatlarındaki artış 2 ayda yüzde 20'ye yaklaştı

Nisanda gıda fiyatları, hem işlenmemiş hem de işlenmiş kalemler öncülüğünde bir önceki aya kıyasla ivme kazandı.Rapora göre tüketici fiyatları Nisan ayında yüzde 4,18 artarken, yıllık enflasyon 1,50 puan yükselerek yüzde 32,37 seviyesine çıktı. Aylık tüketici enflasyonunun seyrinde ise enerji, gıda ve giyim gruplarındaki fiyat gelişmeleri belirleyici oldu.

TCMB, bu dönemde yurt içi enerji fiyatlarının Orta Doğu'da yaşanan çatışmanın etkisiyle yüzde 14,40 ile belirgin bir artış kaydettiğini ve böylece gruptaki son iki aydaki yükselişin yüzde 20'ye yaklaştığını açıkladı.

Rapora göre, Nisan ayında akaryakıt fiyatlarındaki artış sürerken, mesken tarifelerine yönelik düzenleme sonrasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki yükseliş öne çıktı.

Enflasyondaki artışta önemli rol oynayan gıda fiyatları ise Nisan ayında hem işlenmemiş hem de işlenmiş gıda kaynaklı olarak ılımlı seyreden Mart ayına göre ivme kazandı.

Raporda temel mal enflasyonundaki yükselişte giyim ve ayakkabı alt grubu etkili olduğu, diğer temel mallar grubunda petrokimya ürünleriyle bağlantılı kalemlerde fiyat artışlarının ivmelendiğinin gözlendiği belirtildi.

Öte yandan mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre aylık hizmet enflasyonunun bir önceki aya kıyasla yavaşladığı ifade edildi. Nisan'da yurt içi üretici fiyatlarının enerji kalemleri öncülüğünde yüzde 3,17 arttığı, yıllık üretici enflasyonunun ise yüzde 28,59 seviyesine ulaştığı açıklandı.