TCMB Olağan Genel Kurul Toplantısı tarihi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2024 yılına ait 93'üncü Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2025 Çarşamba günü gerçekleştirilecek.

TCMB'nin toplantıya ilişkin ilanına göre, Pay sahipleri veya temsilcileri Genel Kurul Toplantısına, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından sağlanan “Elektronik Genel Kurul Sistemi” (e-GKS) aracılığı ile veya toplantı mahallinde fiziki olarak katılabilecekler.

Pay sahipleri genel kurul toplantısına fiziki olarak bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü bir kişiyi de temsilcisi olarak gönderebilecek.

Toplantıda, 2024 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabının onaylanması ve Banka Meclisi üyelerinin ve Denetleme Kurulunun ibralarının yanı sıra, 30 Nisan 2025 tarihi bitiminde boşalacak Banka Meclisinin iki üyeliği ve Denetleme Kurulunun üç üyeliği için seçim yapılacak.

Genel Kurul, “Hacı Bayram Mahallesi İstiklal Caddesi No:10 06050 Ulus Altındağ/Ankara” adresindeki İdare Merkezi Hizmet Binasında saat 14.00'te başlayacak.