TCMB, Olağan Genel Kurulu'nu 28 Mart'ta toplayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayımladı. Buna göre duyuruda, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 91. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mart 2023 Salı günü saat 14.00’te elektronik ortamda ve fiziki olarak İdare Merkezi Konferans Salonunda yapılacaktır" denildi.

Banka ayrı bir kararla erkene almadığı sürece her yıl Mart ayı sonunda genel kurul düzenliyor. TCMB erkene alınmamışsa genel kurulu takip eden birkaç gün içinde bir önceki yıla ilişkin oluşan kârını yasal karşılıklar ayrıldıktan sonra Hazine'ye aktarıyor.

Banka geçen yıl Hazine'ye bu kapsamda 50 milyar TL aktarmıştı.

TCMB Genel Kurul gündeminde Banka Meclisi'nce yardım yapılması amacıyla ihtiyat ayrılmasını da içeren kâr dağıtımı ile ilgili teklifin okunması ve görüşülmesi, 2022 yılına ait bilanço, kâr ve zarar hesabı ile kâr dağıtımına ilişkin teklifin onaylanması yer alıyor.

Ayrıca Banka Meclisi'nin 30 Nisan sonrası boşalacak iki üyeliği ile Denetleme Kurulu'nun üç üyeliği için de seçim yapılacak.