TCMB, Pakistan Merkez Bankası’yla Mutabakat Zaptı imzaladı
TCMB ve Pakistan Merkez Bankası arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Pakistan Merkez Bankası arasında bugün merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalandı.
Açıklamada, şöyle denildi:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Pakistan Merkez Bankası arasında 13 Şubat 2025 tarihinde merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere Mutabakat Zaptı imzalanmıştır.
Söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında iş birliğinin güçlendirilmesi ve merkez bankacılığı alanında teknik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır."