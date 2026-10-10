TCMB, Parakolay'un faaliyet iznini iptal etti

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Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye 2022 yılında verilen elektronik para kuruluşu lisansı tamamen sonlandırıldı.

10 Ekim 2026 tarihli ve 33396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, Parakolay Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izni resmen iptal edildi.

Yasal Mevzuat Uyarınca Kapatıldı



Merkez Bankası tarafından alınan 7 Ekim 2026 tarihli ve 12100/21699 sayılı kararda, şirkete daha önce sağlanan yasal hakların geri alındığı belirtildi. Parakolay Elektronik Para A.Ş.’ye, 28 Temmuz 2022 tarihinde "elektronik para kuruluşu" olarak faaliyette bulunma izni verilmişti.

Merkez Bankası 6493 sayılı kanunun 21. maddesinin sekizinci fıkrasına dayanarak şirketin çalışma lisansını iptal etme kararı aldı. Alınan bu radikal kararın ardından şirketin elektronik para ihraç etme ve ödeme hizmeti sunma yetkisi tamamen kaldırılmış oldu.